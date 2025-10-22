Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 15:21

МРОТ в России вырастет до 27 тысяч рублей и превысит прожиточный минимум на 31%

Обложка © Life.ru

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 27 093 рублей. Об этом заявил заместитель министра труда Дмитрий Платыгин на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, это увеличение составит 20,7% по сравнению с текущим уровнем, а МРОТ впервые превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%. Новый показатель также будет равен 48% от медианной заработной платы за 2025 год.

Рост МРОТ напрямую повлияет не только на зарплаты низкооплачиваемых работников, но и на социальные выплаты, пособия и компенсации, которые рассчитываются исходя из этого показателя. Эксперты ожидают, что повышение приведёт к росту расходов работодателей и бюджета, но также поможет снизить долю работников, получающих зарплату ниже уровня бедности.

В Минтруде отмечают, что увеличение минимальной оплаты труда станет частью поэтапной программы по доведению МРОТ до 50% от медианной зарплаты к 2030 году.

