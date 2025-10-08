Гречка и капуста могут подорожать после октябрьских дождей. Life.ru выяснил насколько

В России расходы аграриев на сбор позднего урожая, такого как капуста и гречка, заметно увеличатся — это связано с затяжными дождями в октябре. Рост затрат подстегнёт цены на такие продукты в розничных магазинах. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Урожай капусты напрямую зависит от количества влаги, которой на текущий год в избытке. Однако при сборе наиболее вероятно снижение урожая на 5–7% за счёт снижения качества, что отразится на ценах. Ольга Борисова Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ

«Сбор гречки в дождь в принципе нежелателен, это существенно снижает её качество и продолжительность хранения. Потери при её сборе в дождливый период и хранении могут составить до 15%», — пояснила она.

По её словам, из-за дождей усложнится сбор гречки и капусты. Возникнет необходимость сушки и сортировки продукции. Для этого нужно обеспечить наличие элеваторов для предотвращения гниения товаров. Вырастут расходы на логистику, и придётся повысить оплату работникам из-за увеличения трудового времени. Дожди, напомнила эксперт, могут вызвать гниение продукции уже в полях, поэтому собрать удастся меньше, чем в прошлом году.

«Вышеперечисленные факторы, безусловно, повлияют на рост цен на капусту и гречку. Он может незначительно превысить уровень инфляции», — сделала вывод эксперт.

На текущий момент запасов гречки и капусты достаточно для обеспечения ими населения. Проблема из-за дождей есть, она связана с хранением урожая и ростом его себестоимости для агрокомпаний, но волноваться потребителям не стоит. Подобные дождливые сезоны не первый раз фиксируются в стране, цена может подскочить на 15%, но впоследствии вернуться к прежним значениям.

