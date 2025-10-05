У россиян вырос спрос на препараты для лечения деменции

В России фиксируется значительное увеличение спроса на препараты для лечения деменции. Согласно информации аналитической компании RNC Pharma, в период с января по июль текущего года этот показатель возрос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом передаёт «Коммерсант».

«В первые семь месяцев 2025-го этот показатель превысил 5 млрд руб., что на 16% больше по сравнению с тем же периодом 2024-го. За три года спрос на эту категорию лекарств вырос на треть», — говорится в материале.

Подчёркивается, что лидерами на рынке препаратов от деменции остаются импортные лекарства, несмортя на наличие на рынке аналогов отечественного производства. В основном речь идёт о препарате на основе мемантина, на который приходится порядка 50 процентов рынка в общем денежном выражении.

Недавно стало известно, что с начала 2025 года россияне потратили на антидепрессанты свыше 10 миллиардов рублей. К началу июля было продано 12,9 миллиона упаковок лекарств. Как отмечают эксперты, инфляция и спрос на более новые и дорогие препараты способствуют росту средней стоимости упаковки.