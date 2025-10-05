В ГД предложили увеличить финансирование лекарств от диабета за счёт газировки

Члены Госдумы обратились к правительству с предложением внести изменения в федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», чтобы увеличить финансирование за счёт акциза на сахаросодержащие напитки. Предложение включает выделение дополнительных средств на закупку дорогостоящих препаратов для профилактики осложнений.

«Обеспечение пациентов кардио‑ и нефропротективными лекарственными препаратами поможет снизить смертность, отсрочить инвалидизацию и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения», — указал заместитель руководителя комитета по экономической политике Станислав Наумов в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Он предложил дополнительно выделять 3,3 млрд рублей ежегодно за счёт акциза на сахаросодержащие напитки. Эти средства планируется направить на закупку кардио‑ и нефропротективных препаратов для пациентов с диабетом второго типа, чтобы снизить риск осложнений, сохранить здоровье сердца и почек, а также уменьшить экономические потери государства.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство смертей в России связано с онкологическими и хроническими заболеваниями сердечно‑сосудистой системы. Основное бремя болезней в стране формируется за счёт неинфекционных хронических заболеваний, включая болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные болезни и сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80% всех случаев смерти в России.