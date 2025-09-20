Смертельный квартет: ВОЗ выяснила, почему умирают россияне
Подавляющее большинство смертей в России происходит из-за онкологии, а также хронических заболеваний, связанных с сердцем и сосудами. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев.
«Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в РФ обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране», — сказал он агентству.
Бердыклычев добавил, что важно помнить о ключевых факторах риска, ведущих к развитию этих недугов. В их числе он назвал чрезмерное употребление алкоголя, курение, гипертонию, большое количество соли в рационе, неправильное питание и загрязнённый воздух. Как подчеркнул эксперт, все эти элементы в значительной степени влияют на заболеваемость и смертность населения.
