20 сентября, 10:17

Смертельный квартет: ВОЗ выяснила, почему умирают россияне

ВОЗ: Более 80% смертей в России вызваны онкологией, болезнями сердца и диабетом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Подавляющее большинство смертей в России происходит из-за онкологии, а также хронических заболеваний, связанных с сердцем и сосудами. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев.

«Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в РФ обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране», — сказал он агентству.

Бердыклычев добавил, что важно помнить о ключевых факторах риска, ведущих к развитию этих недугов. В их числе он назвал чрезмерное употребление алкоголя, курение, гипертонию, большое количество соли в рационе, неправильное питание и загрязнённый воздух. Как подчеркнул эксперт, все эти элементы в значительной степени влияют на заболеваемость и смертность населения.

10 симптомов скрытой гипертонии: Как вовремя распознать опасность и сохранить себе жизнь
Ранее стало известно, что прогресс медицины не отменяет угрозы со стороны давно известных, но грозных инфекционных заболеваний. Как подчёркивают специалисты, вакцинация, хотя и сделала течение болезней вроде туберкулёза, полиомиелита, кори, коклюша и дифтерии более лёгким, не устраняет риск заражения полностью.

Александра Мышляева
