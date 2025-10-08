В Финуниверситете спрогнозировали увеличение доходов россиян на 3-4% в 2026 году

В 2026 году рост доходов россиян продолжится и составит 3-4%. Такой прогноз в беседе с RG.ru сделал заместитель научного руководителя Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

Эксперт отметил, что кроме мегаполисов, лидируют подмосковные промышленные центры и наукограды с доходами от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. Такой рост объясняется близостью к Москве, развитием промышленного потенциала, включая ВПК, и активным участием мужского населения в СВО, а также государственными и частными инвестициями.

Примером стали города Березники и Прокопьевск, где государственные инвестиции и значимые мероприятия способствовали увеличению доходов. По итогам 2025 года рост доходов ожидался на уровне около 5%, что говорит об устойчивости экономики России и улучшении благосостояния граждан.

А ранее Life.ru рассказывал, что россиян ждёт рост номинальных зарплат на 10% в 2026 году. По словам специалиста, повсеместный подъём номинальных доходов граждан наблюдался в последние пять лет. Это экономическое явление — следствие политики низких процентных ставок, значительной инфляции и массированных социальных выплат.