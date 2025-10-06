Прогноз от Госдумы: Что ожидает российскую экономику в октябре

На исходе сентября российская экономика подошла к новому кварталу без резких скачков и с ощущением, что движение вперед идёт более ровно, чем ожидали многие аналитики. За месяц ВВП сохранял нейтральную динамику, что можно назвать «передышкой» после летнего периода. Потребительский спрос, поддержанный низкой безработицей, помогает удерживать обороты, а госзаказы традиционно усиливаются ближе к концу года, что создаёт дополнительный спрос для предприятий. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Госзакупки в сентябре были активными: площадки зафиксировали миллионы процедур, а новые правила упростили поставки типовых товаров. Для бизнеса это означает более прямой и понятный доступ к контрактам, а для людей — бесперебойное снабжение привычными товарами и услугами, начиная от школьных комплектов до бытовой техники», — отметил чиновник.

По словам парламентария, во внешней торговле сохраняется баланс: экспорт приносит валютную выручку, а импорт постепенно восстанавливается, что чувствуется на прилавках магазинов и в автосалонах. Потоки не такие бурные, как до 2022 года, но темпы выравниваются, и это поддерживает производство внутри страны.

Кредитный сегмент также развивается, корпоративные клиенты берут новые займы, население пользуется ипотечными и целевыми программами. Высокие ставки не препятствуют кредитованию, а доходность по депозитам и облигациям остаётся заметной, позволяя гражданам эффективнее управлять средствами, подчеркнул депутат.

«Рынок труда остаётся сильным: уровень безработицы держится на исторически низких отметках. Рабочие руки нужны практически во всех сферах — от строительства до IT. Это означает, что у большинства семей сохраняется стабильный источник дохода, а значит, и возможности для расходов», — отметил собеседник Life.ru.

Смягчение условий посредством снижения ключевой ставки до 17% позволяет сделать кредиты доступнее, а доходность по депозитам и облигациям всё ещё остаётся привлекательной. Что касается фондового рынка, он отличился рекордными оборотами: несмотря на снижение индекса Мосбиржи к концу месяца, частные инвесторы продолжают активно участвовать в торгах, а инвестиции становятся доступным инструментом сохранения и приумножения капитала.

«Прогноз на октябрь выглядит умеренно позитивным. По ВВП можно ожидать небольшой рост к прошлому году — в пределах половины процента. Индекс Мосбиржи, после сентябрьских качелей, вероятно, удержится в коридоре 2550–2850 пунктов, с шансом на постепенный подъём благодаря интересу к долговым бумагам и акциям компаний с дивидендами. Валютные курсы будут колебаться, но решающего влияния на повседневную жизнь они не окажут: большее значение имеют зарплаты, занятость и цены на внутреннем рынке», — уточнил Говырин.

В заключение чиновник отмечает, что октябрь обещает пройти спокойно, без сложностей, с возможностями для тех, кто умеет использовать ресурсы вокруг себя.

Ранее Центробанк опубликовал отчёт, в котором говорится, что международные резервы Российской Федерации продолжили рост, достигнув нового исторического максимума по состоянию на конец сентября. Объём резервов на 26 сентября составил 713,3 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 0,7 миллиарда. Рост показателя в основном обусловлен положительной переоценкой активов.