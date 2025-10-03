ЦБ: Международные резервы РФ достигли рекордных $713,3 млрд

Международные резервы Российской Федерации продолжили рост, достигнув нового исторического максимума по состоянию на конец сентября. Соответствующие данные опубликовал Банк России в еженедельном отчёте.

Согласно информации регулятора, объём резервов на 26 сентября составил 713,3 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 0,7 миллиарда. Рост показателя в основном обусловлен положительной переоценкой активов.

Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы в распоряжении ЦБ и правительства, несмотря на введённые западными странами ограничения на операции с российскими финансовыми активами.

Ранее сообщалось, что Банк России на предстоящем заседании 24 октября, вероятно, примет решение о снижении ключевой ставки на один процентный пункт — до уровня 16% годовых. Сентябрьское смягчение монетарной политики стало ожидаемым шагом на фоне ускоряющегося охлаждения экономики, снижения инфляционных рисков и зафиксированной в августе дефляции. Регулятор завершает цикл ужесточения кредитно-денежной политики и создаёт предпосылки для последовательного снижения стоимости заимствований в экономике.