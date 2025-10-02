Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 18:22

Путин надеется, что высокая ключевая ставка не заморозит экономику России

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Центрального банка о повышении ключевой ставки, выразив надежду на сохранение динамики экономического развития. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления главы государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«И Центральный банк приподнял ключевую ставку, которая, безусловно, влияет на экономику в целом. Надеюсь, это не перезаморозит экономику, но мы проведём мероприятия, связанные с вынужденным охлаждением», — сказал глава государства.

Российский лидер признал необходимость мер денежно-кредитного регулирования, но подчеркнул важность сбалансированного подхода для предотвращения излишнего замедления экономической активности.

Ранее Путин отметил, что, вопреки прогнозам экспертов о рисках чрезмерного охлаждения экономики и возможной рецессии, Центральный банк сохраняет эффективный контроль над ситуацией. Российский лидер подтвердил, что данный вопрос регулярно обсуждается на рабочих встречах с главой регулятора, подчеркнув способность финансовых властей управлять текущими экономическими процессами.

Анастасия Никонорова
