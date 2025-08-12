Путин заявил, что ЦБ контролирует все процессы в экономике РФ

В ходе совещания по экономическим вопросам президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что, вопреки сообщениям экспертов о нарастании рисков переохлаждения экономики и вероятности рецессии, Центральный банк осуществляет эффективный контроль за положением дел.

«Многие эксперты говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Также мы с вами об этом говорили в ходе наших рабочих предыдущих совещаний, с председателем Банка России мы говорим об этом постоянно», — заявил Путин, отметив, что регулятор держит ситуацию под контролем.