12 августа, 14:47

Путин заявил, что ЦБ контролирует все процессы в экономике РФ

Путин: Эксперты говорят о рисках чрезмерного охлаждения и рецессии экономики

В ходе совещания по экономическим вопросам президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что, вопреки сообщениям экспертов о нарастании рисков переохлаждения экономики и вероятности рецессии, Центральный банк осуществляет эффективный контроль за положением дел.

«Многие эксперты говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Также мы с вами об этом говорили в ходе наших рабочих предыдущих совещаний, с председателем Банка России мы говорим об этом постоянно», — заявил Путин, отметив, что регулятор держит ситуацию под контролем.

Путин обратился с приветственным словом к участникам форума Машук
Путин обратился с приветственным словом к участникам форума Машук

Российский лидер проводит совещание по экономическим вопросам. В рамках встречи Путин уже сделал ряд важных заявлений, подчеркнув, что годовая инфляция в стране снизилась до 8,8%. Также глава государства заявил о снижении дефицита рабочей силы в России.

