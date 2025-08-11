Путин обратился с приветственным словом к участникам форума Машук

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского молодёжного форума «Машук», подчеркнув значимость площадки для профессионального и личностного развития, а также обмена опытом. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Насыщенная повестка форума, содержательные лекции, дискуссии, круглые столы, встречи с известными учёными, экспертами, ветеранами специальной военной операции, участниками программы «Время героев» и Всероссийского проекта служения «Твой герой» предоставляют вам отличные возможности для профессионального и личностного роста», — говорится в сообщении.

Проходящий в Пятигорске (Ставропольский край) форум вновь стал центром притяжения талантливой и активной молодёжи. Среди участников — студенты, преподаватели, активисты и специалисты из России и других стран. Путин отметил, что на мероприятиях молодые люди смогут предложить свои идеи по развитию российского образования, внедрению новых технологий и патриотическому воспитанию. Глава государства выразил уверенность, что форум пройдёт в созидательном ключе и инициативы участников будут востребованы.