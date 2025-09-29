В России допустили снижение ключевой ставки уже в октябре

Банк России на заседании 24 октября, вероятно, снизит ключевую ставку на один процентный пункт — до уровня 16% годовых. Такой прогноз озвучила инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Сентябрьское смягчение монетарной политики, по мнению эксперта, было ожидаемым шагом, поскольку экономическое охлаждение набирает темпы быстрее прогнозов, инфляционные угрозы снижаются, а дефляция в августе подтвердила целесообразность перехода к более мягкому курсу. Кузнецова полагает, что ЦБ завершает цикл ужесточения и открывает возможность для снижения стоимости заимствований.

«Следующий шаг — снижение до 16% уже в октябре. Однако на траекторию смягчения накладывают отпечаток новые фискальные решения», — отметила инвестсоветник в комментарии для «Газеты.ru».

Она добавила, что принятый бюджет предполагает увеличение нагрузки как на потребительский сектор, так и на малый бизнес. В частности, с 2026 года возможно повышение НДС с 20% до 22%, что создаст кратковременный инфляционный эффект в 0,7–1 п.п. в первой половине 2026 года. Также снижается лимит для применения упрощённой системы налогообложения, что ужесточает условия для микропредприятий, а страховые взносы для ряда отраслей унифицируются до 30%.

Напомним, что 12 сентября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. — до 17% годовых. Согласно оценке регулирующего органа, годовая инфляция сохраняется на уровне, превышающем установленный целевой показатель в 4%.