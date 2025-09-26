Пятница, 13-е: ЦБ выбрал «несчастливый день» для первого заседания 2026 года

Совет директоров Банка России проведет первое заседание нового года по ключевой ставке в пятницу, 13 февраля 2026 года. Тогда же регулятор опубликует обновленный среднесрочный макропрогноз, следует из календаря заседаний, размещенного на сайте ЦБ.

Всего в 2026 году запланировано восемь заседаний. До конца 2025-го у регулятора предстоит еще два решения по ставке — 24 октября и 19 декабря. При этом в октябре будет представлен очередной среднесрочный прогноз, а 29 декабря опубликовано резюме обсуждения ключевой ставки.

Напомним, что 12 сентября Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. — до 17% годовых. При этом, по оценкам регулятора, устойчивые показатели текущего роста цен остаются выше целевых 4% в пересчете на год.