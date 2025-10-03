Налоги на машину, квартиру и вклады: полный список платежей до 1 декабря 2025 года Оглавление Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря Как узнать, какие налоги надо заплатить Имущественный налог Как оплатить НДФЛ Как оплатить Транспортный налог Как оплатить Земельный налог Как оплатить Когда последний срок уплаты налогов Какие есть льготы по уплате налогов Льготы по имущественному налогу Льготы по земельному налогу Льготы по транспортному налогу Популярные вопросы Что делать, если уведомление не пришло Если в уведомлении есть ошибки Что будет, если не оплатить налог Совет эксперта Какие налоги выставили в России, что будет, если не оплатить их до 1 декабря 2025 года, где и как оплачивать налоги, кто имеет льготы и как на них сэкономить — подробнее в материале Life.ru. 3 октября, 10:02 Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря: проверьте, не переплачиваете ли вы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin, NickolayV

Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылку уведомлений о необходимости уплатить налоги за 2024 год. Срок оплаты — не позднее 1 декабря 2025 года. Граждане могут ознакомиться с документом в личном кабинете налогоплательщика и на портале «Госуслуги». Те, кто не пользуется электронными сервисами, получат письмо заказным отправлением.

В уведомлении указываются суммы по следующим налогам:

— транспортный;

— земельный;

— налог на имущество физических лиц;

— НДФЛ (например, налог на проценты по банковским вкладам).

Для последнего действует прогрессивная шкала: 13% — если совокупный доход за год не превышает 5 млн рублей, 15% — при доходе сверх этой суммы.

Информация о налогах приходит в том числе и в «Госуслуги». Фото © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Как узнать, какие налоги надо заплатить

Информацию о том, какие налоги необходимо уплатить, россияне могут найти в личном кабинете налогоплательщика, в разделе налогов на портале «Госуслуги», в бумажном уведомлении, если налогоплательщик не подключён к цифровым сервисам.

В документе содержатся данные о транспортном, земельном и имущественном налогах, а также НДФЛ по доходам, с которых не удержан налог. Размер начислений зависит от региона проживания, кадастровой стоимости имущества и наличия льгот, предоставленных налогоплательщику. Стоит отметить, что в 2024 году в расчёт включены проценты по вкладам в банках, если их сумма превышает 210 тысяч рублей.

Имущественный налог

Имущественный налог устанавливается муниципальными властями. В Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и на федеральной территории «Сириус» порядок определяют законы данных субъектов.

Платить имущественный налог обязаны граждане, владеющие объектами недвижимости, к которым относятся:

— жилые дома;

— квартиры и комнаты;

— гаражи и машино-места;

— единые недвижимые комплексы;

— объекты незавершённого строительства;

— иные здания, сооружения и помещения.

Имущество, входящее в состав общедомовой собственности в многоквартирном доме, налогом не облагается.

Как оплатить

Существует несколько способов уплаты налога. Это можно сделать через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц», в личном кабинете налогоплательщика в ФНС, на портале «Госуслуги», в отделении банка, в отделении Почты России или через платёжный терминал.

Налоги до 1 декабря 2025-го: кто имеет льготы и как на них сэкономить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / thekovtun

НДФЛ

Один из важных — налог на доход от вкладов. Он касается не всех, а только тех, чьи общие проценты по всем вкладам и счетам превысили необлагаемый лимит. Налогообложению подлежит сумма, полученная за весь прошлый год, превышающая 210 тыс. рублей (1 млн рублей х 21% — максимальную ставку ЦБ). Чтобы подсчитать доход в виде процентов по вкладам за 2024 год, нужно просуммировать начисленные проценты по всем накопительным счетам и вкладам во всех российских банках. Эти суммы можно найти в выписках по счетам за период с 1 января по 31 декабря 2024 года, которые предоставляют банки, мобильные приложения или интернет-банки. Если фактические проценты оказались больше 210 тысяч рублей, то с разницы и придётся заплатить 13%. Так что, если у гражданина был крупный вклад на несколько миллионов рублей, стоит проверить уведомление внимательнее. Данные о выплаченных процентах поступают от банков в ФНС автоматически ежегодно не позднее 1 февраля. Подавать такие сведения в налоговую инспекцию гражданам не нужно.

Как оплатить

Уплатить транспортный налог россияне могут через портал «Госуслуги», личный кабинет налогоплательщика в ФНС или через отделение банка.

Транспортный налог

Этот налог взимается с собственника транспортного средства. Причём уплатить его придётся, даже если владелец по тем или иным причинам не эксплуатирует его.

Транспортный налог нужно оплатить, даже если вы не пользуетесь своей машиной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / jack8

К объектам налогообложения относятся:

— автомобили (легковые и грузовые), мотоциклы, автобусы;

— самоходная техника;

— водный транспорт (яхты, катера, моторные лодки, гидроциклы и т. д.);

— воздушные суда (самолёты, вертолёты).

Но из этого правила есть и свои исключения. Например, налогом не облагаются машины, специально оборудованные для людей с ограниченными возможностями, автомобили мощностью до 100 л.с., полученные через соцзащиту, сельхозтехника, используемая в полевых работах, моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 л.с.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Кроме того, действуют особые правила по налогообложению люксовых автомобилей. К ним относятся машины, стоимость которых превышает 10 млн рублей. В отношении таких транспортных средств применяется повышающий коэффициент — 3. Данная система распространяется на авто стоимостью от 10 до 15 млн рублей, если возраст машины не более 10 лет, свыше 15 млн, если возраст до 20 лет.

Как оплатить

Уплатить транспортный налог россияне могут через портал «Госуслуги», личный кабинет налогоплательщика в ФНС или через отделение банка.

Земельный налог

Земельный налог уплачивают физические и юридические лица, которые имеют участок в собственности или постоянном пользовании, расположенный в пределах муниципального образования.

Исключение составляют организации, получившие землю в безвозмездное пользование, владельцы участков на Курильских островах, имеющие налоговые льготы, собственники земель, изъятых из оборота, земель лесного фонда и особо охраняемых территорий. Данные категории земельных участков налогом не облагаются.

Как оплатить

Уплатить земельный налог россияне могут теми же способами, что и имущественный.

Когда последний срок уплаты налогов

Все собственники земли, недвижимости и транспорта должны внести налоги за 2024 год до 1 декабря 2025 года.

Размер начислений может различаться по регионам и зависит от кадастровой стоимости, а также предоставленных льгот.

Какие есть льготы по уплате налогов

Ряд категорий граждан имеют право на налоговые льготы в 2025 году. К ним относятся:

— пенсионеры.

— лица, удостоенные званий Герои Советского Союза и Героя РФ, а также награждённые орденом Славы трёх степеней;

— инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды;

— участники Великой Отечественной войны, других военных операций по защите страны, включая СВО;

— члены семей военных, потерявшие кормильца;

— родители и супруги военнослужащих или госслужащих, которые погибли при исполнении служебных обязанностей;

— участвовавшие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Чернобыльской АЭС, на р. Теча, химкомбинате «Маяк» или Семипалатинском полигоне;

— граждане, участвовавшие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

— россияне, которые получили или перенесли лучевую болезнь или получившие инвалидность в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

Льготы по имущественному налогу

Освобождаются от уплаты полностью или уплачивают его не в полном объёме пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военные пенсионеры и владельцы хозяйственных построек площадью до 50 кв. м. Льгота распространяется на один объект каждой разновидности. Дополнительно предусматривается вычет для семей с тремя и более детьми — уменьшение налогооблагаемой базы на 5 кв. м (квартира) или 7 кв. м (дом) на каждого ребёнка.

Льготы по земельному налогу

Льготные категории граждан освобождаются от уплаты налога на земельный участок площадью до 600 квадратных метров.

Также на муниципальном уровне существуют и местные послабления, которые регламентируются муниципальными актами. С дополнительными льготами в своём городе или районе граждане могут ознакомиться на сайте ФНС.

Имущественным налогом облагаются только жилые дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kekyalyaynen

Льготы по транспортному налогу

С 2022 года в России отменили налоговые коэффициенты 1,1 и 2 и ввели повышающие коэффициенты лишь для ТС стоимостью более 10 млн рублей.

Также существуют региональные льготы по транспортному налогу, которые зависят от субъекта проживания налогоплательщика.

Например, в Хакасии льготу имеют пенсионеры, инвалиды и многодетные родители.

Популярные вопросы

Что делать, если уведомление не пришло

Документ о необходимости уплатить налоги направляется минимум за месяц до крайнего срока уплаты. При его отсутствии можно обратиться в налоговую лично.

Кроме того, уведомление гражданин может не получить, если общая сумма налога менее 300 рублей (тогда оно формируется раз в три года) или налогоплательщик освобождён от уплаты налога.

Если в уведомлении есть ошибки

Если человек в документе обнаружит ошибки, то ему следует обратиться в ФНС и указать на то, что указаны неверные данные. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика в ФНС, интернет-сервис «Обратиться в ФНС России», отделение Почты России или лично посетить инспекцию.

Информацию о выставленных налогах можно узнать в отделении ФНС. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

После проверки ФНС пересчитает сумму и пришлёт новое уведомление.

Что будет, если не оплатить налог

Неуплата налогов может грозить не самыми приятными последствиями. Во-первых, за каждый день просрочки начисляется пеня, поэтому чем больше откладывать уплату налогов, тем сильнее это может ударить по карману.

Во-вторых, в такой ситуации ФНС сначала может направить требование об уплате налогов, а затем и вовсе обратиться в суд.

В случае рассмотрения дела судом человек может быть подвергнут следующим видам взысканий и ограничений:

— списание средств со счёта;

— удержание из зарплаты или пенсии;

— арест имущества и счетов;

— запрет на выезд за границу;

— запрет на регистрационные действия с имуществом.

Также кроме основного долга и пени придётся оплатить госпошлину и исполнительский сбор (7% от суммы долга, но не менее 1000 руб.).

Совет эксперта

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с Life.ru отметил, что налогоплательщики после ознакомления с документом об уплате налогов имеют полное право обратиться в инспекцию в случае несогласия с суммой или включением определённого объекта.

— У нас именно ФНС занимается всеми налоговыми делами, поэтому если вас что-то не устраивает, то вы вправе направить запрос в инспекцию, где вы можете получить разъяснение полученной суммы налогов. Если же обращение в налоговую не дало никаких результатов, то гражданин вправе обратиться в суд, который уже будет решать, законно или незаконно человеку выставили тот или иной счёт, — сказал Беляев.

По его словам, подобные разногласия могут возникать по причине споров из-за имущества или же элементарного сбоя в самой ФНС.

— Я сам лично столкнулся с тем, что мне после продажи автомобиля транспортный налог приходил ещё в течение трёх лет. Но в конечном итоге мне всё же удалось избавиться от этого бремени. Поэтому от ошибки никто не застрахован, — отметил эксперт.

Экономист добавил, что отказ от уплаты налогов может обернуться негативными последствиями, поэтому лучше этим не злоупотреблять.

— Так вы себе сделаете только хуже. За неуплату налогов вы можете столкнуться с массой ограничений: запрет на выезд за границу, арест счетов, даже на вашей кредитной истории такой прецедент может отразиться негативно. Поэтому платить налоги надо вовремя, — заключил Беляев.

Авторы Альмир Хабибуллин