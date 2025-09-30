Финансист спрогнозировал рост зарплат россиян в 2026 году

В 2026 году размер средней начисленной заработной платы в России, без учёта корректировки на покупательскую способность, увеличится ориентировочно на 10% по сравнению с текущим годом. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв.

«Номинально в рублях рост зарплат россиян продолжится, поскольку он связан напрямую с выплатами из бюджета и расходами государства, а они в свою очередь пока растут. Если и будет замедление, то вряд ли резкое — всё равно на уровне индексации по официальной инфляции, то есть близко к 10%», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Однако, существенного повышения реальных доходов ожидать не стоит, итоговый результат во многом зависит от инфляционных процессов. По словам эксперта, замедление роста зарплат объясняется завершением периода пиковых государственных расходов, ужесточением кредитной политики, сокращением объёмов кредитования, торможением активности частного бизнеса и общим охлаждением экономической ситуации, считает Селезнёв.

Аналитик отмечает, что повсеместный подъём номинальных доходов граждан наблюдался в последние пять лет. По мнению Селезнёва, это следствие политики низких процентных ставок, значительной инфляции и массированных социальных выплат. В результате размеры минимальной оплаты труда значительно возросли, причём в некоторых странах – в несколько раз.

А ранее Life.ru писал, что с 1 октября зарплаты для бюджетников вырастут на 7,6%. Конкретный размер прибавки будет зависеть от структуры доходов каждого сотрудника. Кроме того, в Минэкономразвития спрогнозировали рост зарплат россиян. Реальные доходы вырастут на 10% в течение ближайших трёх лет, отметил министр экономического развития Максим Решетников.