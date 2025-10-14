Повышение МРОТ до 27 тыс. рублей может остаться на бумаге — бизнес ищет способы обойти рост затрат

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов в беседе с Life.ru прокомментировал решение правительства об увеличении минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей с 1 января 2026 года.

По словам парламентария, сама идея привязать МРОТ к медианной зарплате оправдана, однако её реализация на практике может столкнуться с целым рядом проблем.

Повышение минимального размера оплаты труда — шаг логичный, но не факт, что он обеспечит рост доходов миллионов граждан. В бюджетной сфере индексация очевидна, а вот в бизнесе работодатели часто находят обходные пути: переводят людей на неполные ставки или оформляют через гражданско-правовые договоры, где МРОТ не фигурирует. В итоге “повышение” превращается в формальность, не принося реальных денег людям Сергей Гаврилов депутат Госдумы

Он подчеркнул, что рост МРОТ влечёт за собой увеличение фонда оплаты труда и всех связанных отчислений, что особенно болезненно для малого и среднего бизнеса.

«Чтобы уложиться в новые рамки, предприниматели либо сокращают персонал, либо повышают цены. И то, и другое бьёт по потребителям. Если не предложить компенсационные меры, эффект индексации будет нивелирован ростом стоимости товаров и услуг», — добавил собеседник Life.ru.

Гаврилов обратил внимание и на региональные различия: для крупных городов повышение минималки почти незаметно, тогда как в небольших населённых пунктах оно может стать серьёзным испытанием для работодателей.

Федеральная формула не учитывает реальную структуру рынка труда. В некоторых субъектах страны любое повышение фиксированной планки способно ударить по устойчивости местного бизнеса Сергей Гаврилов депутат Госдумы

По мнению депутата, необходимо сопровождать реформу системой мер поддержки — временными налоговыми льготами для МСП, жёстким контролем за фиктивными трудовыми схемами и механизмами защиты работников от перевода на неполные ставки без их согласия.

«Мы готовы проработать эти предложения совместно с правительством, чтобы рост МРОТ не стал формальностью, а действительно улучшил уровень жизни россиян», — резюмировал Сергей Гаврилов.

Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам высказался в поддержку законопроекта об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. Предполагается, что сумма вырастет на 20,7% — с нынешних 22 440 рублей в месяц до 27 093 рублей.