7 октября, 14:34

В Москве вторичное жильё может подорожать на 5% к концу года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlpakaVideo

В ноябре-декабре на рынке вторичного жилья Москвы возможен рост цен примерно на 5%. Об этом заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Несмотря на то, что ранее сообщалось о повышении стоимости на 3,1%, эксперт уточнил, что цены на вторичное жильё оставались на уровне летних месяцев.

Однако Барсуков в беседе с «Ридусом» отметил некоторое оживление в сделках и выразил мнение, что рост цен в конце года вполне реален, хотя он вряд ли превысит 10%. Такой прогноз связан с сезонными колебаниями рынка и текущей экономической ситуацией в столице.

А ранее Life.ru сообщал, что на первоначальный взнос за однокомнатную квартиру в России потребуется в среднем 14 зарплат. При этом год назад для той же операции в среднем требовалось 15 зарплат.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
