«Обойдётся дешевле ипотеки»: В ГД предложили новую систему накопления на жильё

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой создания в России системы строительных сберегательных касс как альтернативы традиционной ипотеке. Соответствующее предложение он озвучил ТАСС.

По словам депутата, стройсберкассы позволят гражданам накапливать средства на приобретение жилья при государственной поддержке. При достижении сбережений в размере 30–50% от стоимости недвижимости участники программы смогут получить льготный кредит под максимальную ставку 3% годовых.

Миронов подчеркнул, что такая схема финансирования будет значительно выгоднее для населения, чем стандартная ипотека. Инициатива также предусматривает использование средств маткапитала и расширение практики строительства наёмных домов для социального найма.

Ранее сообщалось, что для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупных российских городах требуется в среднем 14 среднемесячных зарплат для формирования первоначального взноса, что на один показатель меньше, чем год назад. Анализ 40 крупнейших городов показывает значительный разброс значений: от 9 зарплат в Новокузнецке до 35 в наиболее дорогих локациях.