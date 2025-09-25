Экономист раскрыл, какие товары подорожают после повышения НДС

Увеличение НДС повлечёт за собой рост цен на такие товары, как бытовая техника, электронные устройства, мебель, стройматериалы, а также на транспортные и туристические направления. Об этом заявила преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«Повышение НДС на 2 процентных пункта, до 22%, будет оказывать умеренное влияние на динамику цен. Общий рост потребительских цен может составить в пределах 1,5–2% в первые полгода после вступления изменений в силу. Основное подорожание коснётся тех товаров и услуг, которые облагаются базовой ставкой НДС — бытовая техника, электроника, мебель, строительные материалы, транспортные и туристические услуги», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Однако, льготная ставка НДС в размере 10% сохранится для продуктов питания, медикаментов, товаров медицинского назначения и детских изделий, что позволит оградить уязвимые слои населения от резкого скачка цен, уточнила Циканова.

По её словам, влияние повышения НДС обычно проявляется в ближайшей перспективе – в течение года после нововведений. Впоследствии рыночная среда приспосабливается, и ценовой рост замедляется, вливаясь в общую инфляционную тенденцию, которая контролируется инструментами монетарной политики Центрального банка, пояснила экономист.

Напомним, что ранее Минфин РФ выступил с инициативой увеличить размер НДС с существующих 20% до 22%, при этом оставив неизменной льготную ставку в 10% для социально значимых товаров. Соответсвующий проект о предлагаемых изменениях в Налоговый Кодекс уже внесён на рассмотрение в Правительство РФ.