Ставку НДС могут повысить до 22%

Минфин РФ выступил с инициативой увеличить размер НДС с существующих 20% до 22%, при этом оставив неизменной льготную ставку в 10% для социально значимых товаров. Соответсвующий проект о предлагаемых изменениях в Налоговый Кодекс РФ уже внесён на рассмотрение в правительство.

«Повышение стандартной ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие», — сказано в тексте.

В случае одобрения поправок они начнут действовать с 1 января 2026 года. Сейчас базовая ставка НДС в 20% используется по умолчанию ко всем операциям за исключением случаев со льготами. Последние распространяются на многие продовольственные и детские товары, лекарства, книги, а также в отношении племенных сельскохозяйственных животных.

Ранее Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления россиянам о необходимости заплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год. Закон о налогообложении процентов по вкладам действует с 2021-го. Впервые россияне заплатили этот налог в 2024 году — за доходы 2023-го. Тогда в бюджет поступило 111 млрд рублей.