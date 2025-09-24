Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 09:01

Ставку НДС могут повысить до 22%

Минфин РФ предложил повысить НДС до 22%, сохранив льготную ставку в 10%

Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Минфин РФ выступил с инициативой увеличить размер НДС с существующих 20% до 22%, при этом оставив неизменной льготную ставку в 10% для социально значимых товаров. Соответсвующий проект о предлагаемых изменениях в Налоговый Кодекс РФ уже внесён на рассмотрение в правительство.

«Повышение стандартной ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие», — сказано в тексте.

В случае одобрения поправок они начнут действовать с 1 января 2026 года. Сейчас базовая ставка НДС в 20% используется по умолчанию ко всем операциям за исключением случаев со льготами. Последние распространяются на многие продовольственные и детские товары, лекарства, книги, а также в отношении племенных сельскохозяйственных животных.

Россиянами напомнили, какие налоги нужно уплатить в октябре
Россиянами напомнили, какие налоги нужно уплатить в октябре

Ранее Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления россиянам о необходимости заплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год. Закон о налогообложении процентов по вкладам действует с 2021-го. Впервые россияне заплатили этот налог в 2024 году — за доходы 2023-го. Тогда в бюджет поступило 111 млрд рублей.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новости экономики
  • Минфин РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar