Россиянами напомнили, какие налоги нужно уплатить в октябре

Бизнес и самозанятые должны уложиться в график налоговых обязательств в октябре этого года — речь идёт об НДС, НДФЛ, налоге на профессиональный доход и страховых взносах. О ключевых сроках ТАСС рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Октябрь для налогоплательщиков начинается с конкретных дат и обязанностей, и если в начале месяца они точечные, к концу список дел заметно разрастается. Это превращает финальную неделю октября в настоящий налоговый марафон, где сходятся интересы компаний, самозанятых и предпринимателей на патенте», — сказал он.

По словам депутата, первыми наступают сроки по НДФЛ: работодатели, выплатившие зарплату в конце сентября, до 3 октября должны направить уведомление об исчисленном налоге, а до 5-го перечислить суммы в бюджет. Новая схема, введённая в 2025 году, разделила график на две части, чтобы платежи распределялись равномернее.

Далее, до 27 октября, компании обязаны сдать декларацию по НДС за третий квартал, а также отчёт по налогу на прибыль, форму 6-НДФЛ и расчёт по страховым взносам. 28 октября предприятия перечислят первую треть НДС и другие платежи через единый налоговый счёт.

Отдельные обязанности ждут самозанятых и индивидуальных предпринимателей на патентной системе. Первые должны до 28 октября уплатить налог за сентябрь, напоминание об этом приходит в приложении «Мой налог». Для ИП с патентом на срок более полугода треть суммы требуется оплатить в течение 90 дней с начала действия документа.