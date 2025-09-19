Интервидение
19 сентября, 14:22

Штрафы и проверки: Половине арендодателей в 2025 году грозит наказание из-за сдачи жилья

Сенатор Епифанова: Половине арендодателей в 2025 году грозит штраф за налоги

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM/ fizkes

Около половины россиян, сдающих жилье в аренду, в 2025 году рискуют столкнуться со штрафами за неуплату налогов. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучила сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

По ее словам, Федеральная налоговая служба усилила контроль за рынком аренды: анализируются банковские переводы, сверяются данные с Росреестром, проверяются объявления и обращения граждан.

«В ближайший год значительная часть таких владельцев, по разным оценкам, около половины, может столкнуться с различной ответственностью, поскольку не обналичивают доходы перед налоговой службой», — пояснила сенатор.

Штрафы за неуплату налогов могут достигать 40% от суммы долга, а в особо крупных случаях (от 2,7 млн рублей за три года) возможно и уголовное преследование по статье 198 УК РФ. Однако, как уточнила Епифанова, такие радикальные меры применяются крайне редко.

Она добавила, что особое внимание контролирующие органы уделяют «профессиональным арендодателям», владеющим несколькими квартирами в столицах. При этом сенатор подчеркнула, что важно не «драконить» граждан, а создавать условия, позволяющие выводить доходы из тени без страха и репрессий.

С 1 октября вступают в силу новые условия аренды квартир. К чему должны быть готовы наниматели
Ранее стало известно, что более 50% россиян до 35 лет получили жильё от родителей. Эксперты подчёркивают, что для большинства молодых людей решение жилищного вопроса остаётся ключевой задачей взрослой жизни. Почти половина россиян с доходом 50–100 тысяч рублей планируют приобрести жильё в течение десяти лет, рассматривая ипотеку, личные накопления или семейную помощь.

