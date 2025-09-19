«Богачей надо трясти»: В Госдуме назвали примерную сумму налога на роскошь

Введение в России так называемого налога на роскошь — идея правильная, особенно для «владельцев заводов, газет, пароходов», однако важно, чтобы этот процесс проходил без ущерба для среднего класса, который является основой экономики страны. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Евгений Марченко. А его коллега Андрей Свинцов порассуждал о размере налога.

Если человек позволяет себе самолёт, он может и оплатить соответствующий налог. Главное — предусмотреть меры, чтобы не возникла возможность регистрировать эти предметы в других странах. Такой налог должен стимулировать богатых платить честно, не избегая налогов через регистрацию за границей или на подставных лиц. Важно, чтобы это было выгодно для них: лучше платить налог в России и жить спокойно, чем рисковать и искать обходные пути. Евгений Марченко Депутат Госдумы

Налог на роскошь, по словам Марченко, это возможность «изымать излишки у миллиардеров, особенно в Москве», но без ущерба для среднего класса и для среднего бизнеса.

«Главная задача — сделать это без вмешательства в бизнесы среднего класса, богачей надо трясти. Для этого потребуется экспертная оценка, чтобы определить, что считается роскошью, а что — обычной дорогой вещью», — говорит парламентарий.

Что касается критериев роскоши, то, по мнению Марченко, сюда относятся частные самолёты, роскошные яхты, дорогие автомобили. Однако важен экспертный подход, чтобы правильно определить, что считается роскошью, особенно учитывая динамику цен: за последние годы цены на автомобили выросли в три раза. Например, Mercedes, который раньше стоил 3 миллиона рублей, теперь — около 9 миллионов. В таком случае стоимость должна как-то соотноситься с экономической реальностью, чтобы не было раздвоенности в оценке роскоши, подчеркнул депутат.

Он также предложил вернуть инструменты налоговой полиции, которая могла бы усилить контроль за соблюдением налогового законодательства.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что налог на роскошь может составить 30% и коснуться россиян, зарабатывающих более 50 млн рублей в год.

Это вполне разумная цифра, поскольку многие люди, получая в качестве дивидендов или зарплат огромные суммы — например, 5 или 10 миллионов рублей в месяц, а также годовые премии, исчисляемые десятками или сотнями миллионов рублей, — в обычной жизни потратить их практически не могут. Эти зарплаты и бонусы — это всё уже за гранью обычных человеческих потребностей и возможностей. Такие люди становятся отдалёнными от реальности гражданами. Поэтому я считаю, что налог в 30 процентов на доходы свыше 50 миллионов рублей в год — абсолютно разумный механизм. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

Что касается очень дорогих машин или жилья — автомобилей стоимостью выше 20–30 миллионов рублей, — Свинцов предлагает установить налог в размере 500 тысяч или миллиона рублей в год. Те, кто получает такие доходы, всё равно не почувствуют существенного дискомфорта после уплаты налога, считает парламентарий.

«Нужно перераспределять часть огромных богатств, которые принадлежат небольшой группе лиц. Я предполагаю, что в нашей стране таких людей — не больше миллиона. Эти средства следует направлять на поддержку менее обеспеченных граждан: на развитие образования, здравоохранения, на повышение заработных плат у учителей и медиков — то есть целенаправленно на повышение уровня жизни большинства. Главная задача — перераспределить богатства в пользу более широких слоёв населения и инвестировать в их будущее», — заключил собеседник Life.ru.