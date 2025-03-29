Минпромторг РФ внёс авто из Китая в список облагаемых налогом на роскошь

Ранее Life.ru сообщал о разработке в России проекта закона, который может изменить правила продажи подержанных автомобилей. Согласно предлагаемым изменениям, частные продавцы будут обязаны проводить техническую экспертизу своего автомобиля в специализированном дилерском центре, имеющем соответствующую лицензию, до совершения сделки купли-продажи. Утверждается, что данная мера направлена на повышение общей безопасности на дорогах за счёт выявления и устранения технических дефектов. Стоит отметить, что по данным за текущий год, лишь небольшая часть (около четверти) от общего числа перепроданных автомобилей прошла проверку у официальных представителей.