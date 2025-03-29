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29 марта, 16:09

Минпромторг РФ внёс авто из Китая в список облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг России обновил список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Теперь в нём есть модели из Поднебесной.

В обновлённом списке 252 автомобиля. Из представителей китайского автопрома туда попали Aito M9 Extended Range, Seres M9, Li Xiang L9 4WD, Tank 700, Voyah Dream EVR и прочие.

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Ранее Life.ru сообщал о разработке в России проекта закона, который может изменить правила продажи подержанных автомобилей. Согласно предлагаемым изменениям, частные продавцы будут обязаны проводить техническую экспертизу своего автомобиля в специализированном дилерском центре, имеющем соответствующую лицензию, до совершения сделки купли-продажи. Утверждается, что данная мера направлена на повышение общей безопасности на дорогах за счёт выявления и устранения технических дефектов. Стоит отметить, что по данным за текущий год, лишь небольшая часть (около четверти) от общего числа перепроданных автомобилей прошла проверку у официальных представителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Razgulyaev

Юрий Лысенко
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