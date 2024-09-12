«Вычурная демонстрация роскоши»: Социолог раскрыл отношение россиян к богатым согражданам

Богатые сограждане, конечно, при определённых условиях раздражают россиян, однако у негативного эффекта есть и положительная сторона, считает кандидат социологических наук Александр Синютин. Своим мнением он поделился в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Да, какую-то часть нашего населения напускная роскошь некоторых богатых особ раздражает. Других же наоборот стимулирует к развитию, разжигая амбиции», — подчеркнул эксперт.

По его словам, «вычурная демонстрация роскоши» сыграла свою роль в формировании пропасти между сословиями, которая в итогу вылилась в революцию 1917 года. С другой стороны, она мотивирует россиян повторить чужой успех, поэтому этот фактор можно считать двигателем экономики, полагает социолог.