«Вычурная демонстрация роскоши»: Социолог раскрыл отношение россиян к богатым согражданам
Социолог Синютин: Богатые россияне раздражают сограждан из-за напускной роскоши
Богатые сограждане, конечно, при определённых условиях раздражают россиян, однако у негативного эффекта есть и положительная сторона, считает кандидат социологических наук Александр Синютин. Своим мнением он поделился в беседе с РИА «ФедералПресс».
«Да, какую-то часть нашего населения напускная роскошь некоторых богатых особ раздражает. Других же наоборот стимулирует к развитию, разжигая амбиции», — подчеркнул эксперт.
По его словам, «вычурная демонстрация роскоши» сыграла свою роль в формировании пропасти между сословиями, которая в итогу вылилась в революцию 1917 года. С другой стороны, она мотивирует россиян повторить чужой успех, поэтому этот фактор можно считать двигателем экономики, полагает социолог.
Кстати, у россиян есть возможность заработать даже в условиях повышения ключевой ставки. Ранее финансист предложил гражданам выгодные стратегии инвестиций.