ФНС напомнила о налоге на вклады за 2024 год: заплатить до 1 декабря

Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления россиянам о необходимости заплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год.

Закон о налогообложении процентов по вкладам действует с 2021-го. Впервые россияне заплатили этот налог в 2024 году — за доходы 2023-го. Тогда в бюджет поступило 111 млрд рублей.

Налог начисляется не на сам вклад, а только на проценты, которые превысили необлагаемый минимум. Он зависит от ключевой ставки Центробанка и ежегодно пересчитывается. В 2024 году эта сумма составила 210 тысяч рублей.

Считать налог самостоятельно не нужно: банки передают все данные в ФНС, инспекция сама рассчитает итоговую сумму и пришлёт уведомление. Заплатить нужно до 1 декабря 2025 года.

По данным ФНС, под действие налога попадают лишь несколько миллионов вкладчиков из десятков миллионов россиян. Большинство держателей депозитов с небольшими процентами не дотягивают до порога. Однако рост ключевой ставки ЦБ делает необлагаемый минимум меньше, а значит, больше вкладов автоматически попадает под налогообложение. Экономисты считают, что налог стал новым источником дохода для бюджета, но его влияние на поведение вкладчиков пока минимально: депозиты остаются главным инструментом сбережений для граждан.