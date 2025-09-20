Налог на чипсы и колу: Россиян хотят отучить от вредной еды ударом по кошельку

Всероссийский союз пациентов направил в Минздрав инициативу о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний, что позволит увеличить финансирование его лечения и профилактики. О мерах по борьбе с эпидемией лишнего веса заявил сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

РФ входит в восьмерку стран, на которые приходится более половины всех случаев ожирения, наряду с Китаем, Индией, США, Бразилией, Мексикой, Индонезией и Египтом, сообщил Жулев. Он обратил внимание на тревожную тенденцию омоложения болезни, отметив, что новые поколения набирают избыточный вес значительно быстрее предыдущих, передаёт «Коммерсантъ».

По официальным данным, в России ожирением страдают около 40 миллионов человек. Проблема затрагивает все возрастные группы: избыточная масса тела наблюдается у 40% детей среднего школьного возраста и 70% взрослых старше 70 лет, при этом количество пациентов ежегодно растёт.

Поддержку в решении проблемы обозначила и главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова. Выступая на том же форуме, она подтвердила масштабы эпидемии среди несовершеннолетних, заявив о необходимости прививать культуру правильного питания, начиная с детского сада. При этом в самом Минздраве инициативу Всероссийского союза пациентов пока комментировать не стали.

Для борьбы с ожирением Всероссийский союз пациентов предлагает принять государственную программу, финансируемую за счёт акцизов на вредные продукты. Также инициатива включает в себя реформу системы питания в детских садах и школах.