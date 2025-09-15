Владимир Путин
15 сентября, 10:11

В России детям с ожирением могут начать выдавать сертификаты в спортзал

Общероссийское движение «Здоровое Отечество» выступило с инициативой о предоставлении специальных сертификатов для родителей, чьи дети страдают от избыточного веса. О подробностях предложения рассказал активист организации Сергей Ситников в интервью «Абзацу».

По его словам, финансирование программы может осуществляться из средств государственного бюджета. Ситников убеждён, что такая мера поможет предотвратить рост числа случаев ожирения среди несовершеннолетних, а также будет способствовать популяризации спорта и здоровых привычек с самого детства.

«Обязать родителей с детьми ежегодно посещать диетологов было бы отличной идеей для того, чтобы вводить их в курс дела и напоминать об опасности ожирения у несовершеннолетних. Полностью поддерживаю, если из бюджета государства на такие нужды и на эту категорию людей будут выделяться средства для их поддержки. Если людям будут предоставлять сертификаты, абонементы в спортзал и на чекапы к врачам, они уже будут знать, что у них есть возможность не платить за это деньги и одновременно заниматься собой», — пояснил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что 16-летний житель Новосибирска с весом 228 кг стал самым тяжелым пациентом в городе. Множественные осложнения со здоровьем вынудили врачей прибегнуть к бариатрической хирургии. Статистика по России свидетельствует, что 10% детей имеют диагноз «ожирение», а еще 13% — избыточный вес.

