В России детям с ожирением могут начать выдавать сертификаты в спортзал

Активист Ситников: Детей с ожирением нужно обеспечить сертификатами в спортзал
Общероссийское движение «Здоровое Отечество» выступило с инициативой о предоставлении специальных сертификатов для родителей, чьи дети страдают от избыточного веса. О подробностях предложения рассказал активист организации Сергей Ситников в интервью «Абзацу».
По его словам, финансирование программы может осуществляться из средств государственного бюджета. Ситников убеждён, что такая мера поможет предотвратить рост числа случаев ожирения среди несовершеннолетних, а также будет способствовать популяризации спорта и здоровых привычек с самого детства.
«Обязать родителей с детьми ежегодно посещать диетологов было бы отличной идеей для того, чтобы вводить их в курс дела и напоминать об опасности ожирения у несовершеннолетних. Полностью поддерживаю, если из бюджета государства на такие нужды и на эту категорию людей будут выделяться средства для их поддержки. Если людям будут предоставлять сертификаты, абонементы в спортзал и на чекапы к врачам, они уже будут знать, что у них есть возможность не платить за это деньги и одновременно заниматься собой», — пояснил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что 16-летний житель Новосибирска с весом 228 кг стал самым тяжелым пациентом в городе. Множественные осложнения со здоровьем вынудили врачей прибегнуть к бариатрической хирургии. Статистика по России свидетельствует, что 10% детей имеют диагноз «ожирение», а еще 13% — избыточный вес.