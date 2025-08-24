От нервов к ожирению: Нутрициолог объяснила, как стресс управляет аппетитом
Хронический стресс является физиологическим состоянием, которое методично разрушает организм изнутри, провоцируя тяжёлые заболевания от гормональных сбоев до системных воспалений. Об этом рассказала нутрициолог, специалист по патопсихологии пищевого поведения Юлия Савельева.
В отличие от кратковременного потрясения, хронический стресс представляет собой постоянное фоновое напряжение, не находящее разрешения и создающее эффект перманентной тревоги. Его разрушительное действие объясняется сбоем древнего механизма выживания — реакции «бей или беги». При постоянной угрозе надпочечники, выбрасывающие кортизол, адреналин и норадреналин, перестают справляться со своей задачей, и система ломается.
Как предупредила эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой», постоянно высокий уровень глюкозы ведёт к метаболическим нарушениям — инсулинорезистентности и ожирению. Нарушается выработка гормонов, повышается уровень «гормона голода» — грелина, что провоцирует переедание. У женщин это часто приводит к сбою менструального цикла.
Самым опасным последствием является запуск мощного системного воспаления. Хронически высокий кортизол подавляет иммунную систему и провоцирует вялотекущие воспалительные процессы по всему организму. Ситуация усугубляется при истощении надпочечников.
Низкий уровень кортизола может привести к хронической усталости, снижению иммунитета, проблемам с пищеварением и когнитивными функциями, а также замедлению метаболизма. Это состояние является триггером для депрессивных состояний и благодатной почвой для развития аутоиммунных и даже онкологических заболеваний.
Специалист рекомендует несколько способов самопомощи. В моменты острой тревоги помогают дыхательные техники, например, «4–7–8», которые быстро снижают сердечный ритм. Однако для проработки глубинных причин стресса необходима работа с психологом, который научит управлять навязчивыми тревожными мыслями.
На стадии истощения организм нуждается в биохимической поддержке. Нутрициолог советует обратиться к специалисту для получения специфической нутритивной поддержки, например, приёма добавок на основе коры надпочечников или адаптогенной терапии. Важно понимать, что стресс и пищевое поведение неразрывно связаны, а заедание тревоги наносит дополнительный вред организму, нарушая микробиом кишечника и обменные процессы.
