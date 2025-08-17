Дышать полной грудью: Психолог рассказала, как раскрыть диафрагму и снизить стресс

При испуге дыхание замирает, а при перманентном стрессе люди практически перестают дышать — это сказывается на физическом и ментальном здоровье. Клинический психолог и нейропсихолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru рассказала, как правильно дышать, чтобы снизить стресс.

Признаки ограниченного дыхания: 1. Дыхание поверхностное; 2. Временами человек делает глубокий вдох, словно ему не хватает воздуха; 3. При глубоком вдохе поднимаются плечи (плечи компенсируют зажатость диафрагмы); 4. Человек дышит только животом; 5. Если сделать 10 глубоких вдохов и выдохов — кружится голова.

«Любой спорт поможет научиться дышать, не поднимая плечи, раскрывая диафрагму, расширяя грудь, живот. Довольно быстро организм отблагодарит — раскрывается потенциал, повышается выносливость, думается быстрее», — делится эксперт.

Существует три вида терапевтического дыхания. При диафрагмальном (дыхание животом) акцент делается на работе диафрагмы. На вдохе живот выпячивается, а на выдохе — втягивается. Это помогает улучшить насыщение крови кислородом и снизить уровень стресса.

При глубоком дыхании вдох и выдох производятся медленно и глубоко. Это способствует расслаблению и снижению частоты сердечных сокращений. Глубокое дыхание помогает снять напряжение и улучшить общее самочувствие. Боковое дыхание (латеральное) предполагает расширение грудной клетки в стороны при вдохе и плавный выдох. Такое дыхание может помочь в ситуациях, когда необходимо сконцентрироваться и успокоиться. Оно также может быть полезно для равномерного наполнения лёгких воздухом.

Существует огромное количество способов дыхания для психики, уточняет специалист. Дыхание квадратом — одна из самых известных техник, направленных на стабилизацию нервной системы здесь и сейчас. Медленно вдохните через нос на 4 счёта, почувствуйте, как воздух наполняет лёгкие. Задержите дыхание на 4 секунды, постарайтесь расслабиться в этот момент. Медленно выдохните через нос или рот на 4 счёта, полностью опустошая лёгкие. Задержите дыхание ещё на 4 секунды. Повторите этот цикл несколько раз — от 5 до 10 минут, чтобы почувствовать эффект.

«У-Саа» тоже на здесь и сейчас. Помогает остановиться, собраться и принять верное решение. Если его добавлять в ежедневные практики, то в стрессовой ситуации организм сам начинает так дышать, и ошибок, совершённых на эмоциях, становиться меньше. Как делать: на вдохе воспроизвести звук у, на выдохе – са, максимальное долгое «у» и максимально долгое «са» для эффекта повторяется несколько раз. Ирина Коржаева Клинический психолог и нейропсихолог

Дыхание «ха» помогает в восстановлении внутренней гармонии. На вдохе поднимите руки вверх и резко опустите вниз с шумным звуком «ха», повторите несколько раз.

Терапевтическое дыхание по точкам: в этой технике важно вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Здесь задействуется фантазия, включается взгляд на свои ощущения. Представьте, что вдыхаемая энергия проходит через рот, нос, макушку, затылок и выходит через рот — сделать несколько раз, независимо от того как получается. Далее через рот, нос, макушку, затылок и выходит через горло. Постепенно увеличивайте путь вдоха, меняя точки выдоха — грудь, живот, пах, колени и т.д. Заключительный цикл — вдох через макушку, выдох через кисти и ступни.

«Суть метода заключается в том, чтобы обратить внимание на ощущения в теле, через дыхание снимается напряжение и восстанавливается баланс внутри тела. Он может помочь уменьшить боль — если выдыхать, концентрируясь на болезненной области. Технику легко делать на бегу — она не шумная и не привлекает внимания», — заключает психолог.