Кандидат наук назвала 5 золотых правил, которые спасут вашу спину при работе за компьютером

Кандидат наук Кабанова назвала 5 правил работы за компьютером без боли в спине
Чтобы избежать болей в спине при длительной работе за компьютером, необходимо поддерживать силу и эластичность мышц ежедневным выполнением физических упражнений. Достаточно даже делать зарядку. Об этом в разговоре с Life.ru рассказала кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления (ГУУ) Ирина Кабанова.
«Также есть множество методик для укрепления мышц, связок и суставов, направленных на оздоровление и профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, например, йога, пилатес, стретчинг, цигун. Хороши любые упражнения без осевой нагрузки на позвоночный столб», — отметила эксперт.
В комплексе с этим не менее эффективно снимает нагрузку с суставов и мышц спины плавание, добавила собеседница Life.ru. По её словам, благодаря действию выталкивающей силы в воде ощущается определённая невесомость, следовательно, уменьшается нагрузка на межпозвонковые диски, становится возможным двигаться активнее. Таким образом плавание несёт с собой одни плюсы: увеличивается выносливость и подвижность лёгких, благодаря глубокому дыханию происходит дополнительный массаж сердца, а продвижение крови по сосудам и артериям в горизонтальном положении становится легче. А ещё закаливающий эффект и улучшение психоэмоционального состояния.
Однако мало идти в правильном направлении, поясняет Кабанова. Необходимо исключить всё, что заставляет, невзирая на усилия, топтаться на месте. А именно: важно правильно ходить, правильно лежать (спать) и что наиболее важно – правильно сидеть за рабочим столом.
Достаточно большую часть времени многие из нас проводят у компьютера и с различными гаджетами. Что здесь общего? Многие смотрят на мониторы сверху вниз, опустив голову вперёд и ссутулившись. Но давайте разберём всё по порядку.
1. Важно смотреть на экран электронного устройства, не опуская головы. Для этого надо отрегулировать высоту кресла или стула и установить монитор, если надо чуть выше на подставку.
2. При посадке надо обратить внимание на то, чтобы спина была выпрямлена, плечи расправлены и опущены вниз без напряжения. Поясница не округлена, а немного прогнута. Если это не ортопедическое кресло, повторяющее естественные изгибы позвоночника, можно подложить небольшой валик за поясницу.
3. Стопы обязательно должны стоять параллельно друг другу с прижатыми к полу пятками.
4. Также, регулируя высоту кресла, обратите внимание на отсутствие давления краем стула на заднюю поверхность бедра, чтобы не пережать артерии, снабжающие кровью мозг.
5. При работе с клавиатурой ваши запястья должны лежать на опоре. Не стоит руки держать на весу.
Если вы пишете ручкой на бумаге, рисуете или чертите, специалист советует следить за тем, чтобы взгляд на бумагу шёл сверху вниз. Кроме того, не нужно нависать всем телом над листом бумаги или заглядывать сбоку, искривившись всем телом.
«И конечно длительное сидение за рабочим столом даже при грамотном подходе к положению вашего тела требует небольших перерывов на отдых. Встаньте, пройдитесь по кабинету, загляните в стеллаж с бумагами, посмотрите в окно. Но лучшим по-прежнему остаётся идея производственной гимнастики. Пять – десять минут лёгкой разминки придадут вам сил и станут лучшей гарантией вашего отличного самочувствия и работоспособности», — заключила кандидат наук.
