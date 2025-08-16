Кандидат наук назвала 5 золотых правил, которые спасут вашу спину при работе за компьютером

Чтобы избежать болей в спине при длительной работе за компьютером, необходимо поддерживать силу и эластичность мышц ежедневным выполнением физических упражнений. Достаточно даже делать зарядку. Об этом в разговоре с Life.ru рассказала кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления (ГУУ) Ирина Кабанова.

«Также есть множество методик для укрепления мышц, связок и суставов, направленных на оздоровление и профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, например, йога, пилатес, стретчинг, цигун. Хороши любые упражнения без осевой нагрузки на позвоночный столб», — отметила эксперт.

В комплексе с этим не менее эффективно снимает нагрузку с суставов и мышц спины плавание, добавила собеседница Life.ru. По её словам, благодаря действию выталкивающей силы в воде ощущается определённая невесомость, следовательно, уменьшается нагрузка на межпозвонковые диски, становится возможным двигаться активнее. Таким образом плавание несёт с собой одни плюсы: увеличивается выносливость и подвижность лёгких, благодаря глубокому дыханию происходит дополнительный массаж сердца, а продвижение крови по сосудам и артериям в горизонтальном положении становится легче. А ещё закаливающий эффект и улучшение психоэмоционального состояния.

Однако мало идти в правильном направлении, поясняет Кабанова. Необходимо исключить всё, что заставляет, невзирая на усилия, топтаться на месте. А именно: важно правильно ходить, правильно лежать (спать) и что наиболее важно – правильно сидеть за рабочим столом.

Достаточно большую часть времени многие из нас проводят у компьютера и с различными гаджетами. Что здесь общего? Многие смотрят на мониторы сверху вниз, опустив голову вперёд и ссутулившись. Но давайте разберём всё по порядку.

1. Важно смотреть на экран электронного устройства, не опуская головы. Для этого надо отрегулировать высоту кресла или стула и установить монитор, если надо чуть выше на подставку.

2. При посадке надо обратить внимание на то, чтобы спина была выпрямлена, плечи расправлены и опущены вниз без напряжения. Поясница не округлена, а немного прогнута. Если это не ортопедическое кресло, повторяющее естественные изгибы позвоночника, можно подложить небольшой валик за поясницу.

3. Стопы обязательно должны стоять параллельно друг другу с прижатыми к полу пятками.

4. Также, регулируя высоту кресла, обратите внимание на отсутствие давления краем стула на заднюю поверхность бедра, чтобы не пережать артерии, снабжающие кровью мозг.

5. При работе с клавиатурой ваши запястья должны лежать на опоре. Не стоит руки держать на весу.