Самый тяжёлый пациент: В Новосибирске ребёнок с ожирением достиг веса в 228 кг

Рекордсменом по весу среди пациентов Новосибирска стал 16-летний подросток, чей вес достиг 228 кг. Из-за наличия множества проблем со здоровьем ему была показана бариатрическая хирургия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

« С таким весом подростку была показана бариатрическая хирургия. Ему было рекомендовано оформить инвалидность из-за наличия коморбидных состояний (артериальная гипертензия, дислипидемия, стеатогепатоз, нарушение гликемии)», — указала руководитель Городского детского центра эндокринных и обменных нарушений Детской городской клинической больницы № 1 Оксана Пилипенко.

По словам специалиста, примерно 10% детей России страдают от ожирения, а ещё 13% имеют избыточную массу тела. Сейчас в стране проводят исследования препаратов, контролирующих вес и аппетит. Подобные средства уже есть для взрослых, в настоящее время их разрабатывают для пациентов от 12 лет.