13 октября, 17:20

Комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении МРОТ на 2026 год

Обложка © Life.ru.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам высказался в поддержку законопроекта об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. Предполагается, что сумма вырастет на 20,7% — с нынешних 22 440 рублей в месяц до 27 093 рублей. Изменение МРОТ будет способствовать росту зарплат у 4,6 миллиона россиян. Законопроект предложил к рассмотрению Кабинет министров РФ.

Дополнительные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в следующем году составят 218,5 миллиарда рублей. При этом, как поясняется, частично расходы вернутся в бюджетную систему в качестве уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и НДФЛ. Дополнительные же расходы организаций реального сектора экономики составят примерно 66,4 миллиарда рублей, если произойдёт увеличение МРОТ.

Экономист объяснил, чем повышение МРОТ обернётся для россиян и бюджета

Ранее член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов заявил, что необходимо законодательно закрепить гарантированный минимальный оклад для учителей в размере не менее двух МРОТ, а все надбавки и стимулирующие выплаты должны начисляться сверх этой базовой суммы.

