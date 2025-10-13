Комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении МРОТ на 2026 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам высказался в поддержку законопроекта об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. Предполагается, что сумма вырастет на 20,7% — с нынешних 22 440 рублей в месяц до 27 093 рублей. Изменение МРОТ будет способствовать росту зарплат у 4,6 миллиона россиян. Законопроект предложил к рассмотрению Кабинет министров РФ.

Дополнительные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в следующем году составят 218,5 миллиарда рублей. При этом, как поясняется, частично расходы вернутся в бюджетную систему в качестве уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и НДФЛ. Дополнительные же расходы организаций реального сектора экономики составят примерно 66,4 миллиарда рублей, если произойдёт увеличение МРОТ.

Ранее член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов заявил, что необходимо законодательно закрепить гарантированный минимальный оклад для учителей в размере не менее двух МРОТ, а все надбавки и стимулирующие выплаты должны начисляться сверх этой базовой суммы.