Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 08:32

В Совфеде предложили установить минимальный оклад педагогов на уровне двух МРОТ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grigvovan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grigvovan

Необходимо законодательно закрепить гарантированный минимальный оклад для учителей в размере не менее двух МРОТ, а все надбавки и стимулирующие выплаты должны начисляться сверх этой базовой суммы. С таким предложением выступил член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов.

Как рассказал сенатор в беседе ТАСС, текущая ситуация в регионах, где зарплаты педагогов опускаются ниже минимального уровня, снижает престиж профессии и мешает выполнению основных задач. Закрепление данной нормы позволит обеспечить достойный уровень доходов учителей и повысить качество образования.

Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя
Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя

А ранее на рассмотрение в Госдуму направили идею об отправлении учителей в бесплатные санатории. По данным Life.ru, с инициативой выступила межрегиональная организация «Отцы рядом».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar