В Совфеде предложили установить минимальный оклад педагогов на уровне двух МРОТ

Необходимо законодательно закрепить гарантированный минимальный оклад для учителей в размере не менее двух МРОТ, а все надбавки и стимулирующие выплаты должны начисляться сверх этой базовой суммы. С таким предложением выступил член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов.

Как рассказал сенатор в беседе ТАСС, текущая ситуация в регионах, где зарплаты педагогов опускаются ниже минимального уровня, снижает престиж профессии и мешает выполнению основных задач. Закрепление данной нормы позволит обеспечить достойный уровень доходов учителей и повысить качество образования.

А ранее на рассмотрение в Госдуму направили идею об отправлении учителей в бесплатные санатории. По данным Life.ru, с инициативой выступила межрегиональная организация «Отцы рядом».