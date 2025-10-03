«65% учителей в стрессе»: В России предложили ежегодно отправлять педагогов в санатории

В России предложили ежегодно отправлять учителей в бесплатные санатории: идея программы «Антистресс-восстановление» сейчас направлена на рассмотрение в Госдуму.

По данным Life.ru, с инициативой выступила межрегиональная организация «Отцы рядом». Авторы предлагают закрепить за педагогами право на 14–21-дневный отдых в санаториях с полным курсом оздоровительных процедур — от массажа и физиотерапии до йоги, арт-терапии и психологической реабилитации.

Копия документа есть в распоряжении Life.ru

По словам председателя организации, педагога Ивана Курбакова, профессиональное выгорание в школах становится серьёзным вызовом для системы образования.

«65% учителей испытывают хронический стресс, а 30% — эмоциональное истощение. Это напрямую влияет и на качество образования, и на мотивацию детей. Ежегодный отдых поможет восстановить силы и сохранить желание работать в школе», — пояснил он в беседе с Life.ru.

Схожую статистику приводит и Российская академия образования: по данным апрельского опроса 2025 года, 55% педагогов столкнулись с высоким уровнем выгорания, а у половины из них развивается депрессия.

«Этого можно избежать, если обеспечить качественный и доступный отдых», — добавляет директор департамента психологической поддержки «Отцы рядом» Анастасия Лысакова.

Сегодня учителя могут получить путёвку в санаторий только через профсоюзные организации и чаще всего с частичной оплатой — от 30 до 70%. Для педагогов из регионов с невысокими зарплатами это остаётся почти недоступной привилегией.

В организации предлагают включить инициативу в нацпроект «Образование» и закрепить её законодательно. В числе ожидаемых результатов авторы называют снижение текучести кадров в школах, рост престижа профессии учителя и дополнительную поддержку санаторно-курортной отрасли.

«Учитель тоже человек, и он имеет право на полноценное восстановление», — резюмируют инициаторы проекта.