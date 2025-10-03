Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 13:16

«65% учителей в стрессе»: В России предложили ежегодно отправлять педагогов в санатории

Учителей в России предложили ежегодно отправлять в санатории для лечения стресса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Yuganov Konstantin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Yuganov Konstantin

В России предложили ежегодно отправлять учителей в бесплатные санатории: идея программы «Антистресс-восстановление» сейчас направлена на рассмотрение в Госдуму.

По данным Life.ru, с инициативой выступила межрегиональная организация «Отцы рядом». Авторы предлагают закрепить за педагогами право на 14–21-дневный отдых в санаториях с полным курсом оздоровительных процедур — от массажа и физиотерапии до йоги, арт-терапии и психологической реабилитации.

Копия документа есть в распоряжении Life.ru

Копия документа есть в распоряжении Life.ru

Копия документа есть в распоряжении Life.ru

Копия документа есть в распоряжении Life.ru

По словам председателя организации, педагога Ивана Курбакова, профессиональное выгорание в школах становится серьёзным вызовом для системы образования.

«65% учителей испытывают хронический стресс, а 30% — эмоциональное истощение. Это напрямую влияет и на качество образования, и на мотивацию детей. Ежегодный отдых поможет восстановить силы и сохранить желание работать в школе», — пояснил он в беседе с Life.ru.

Схожую статистику приводит и Российская академия образования: по данным апрельского опроса 2025 года, 55% педагогов столкнулись с высоким уровнем выгорания, а у половины из них развивается депрессия.

Когда учитель вправе не отвечать в мессенджере: памятка и шаблон сообщения от эксперта по этикету
Когда учитель вправе не отвечать в мессенджере: памятка и шаблон сообщения от эксперта по этикету

«Этого можно избежать, если обеспечить качественный и доступный отдых», — добавляет директор департамента психологической поддержки «Отцы рядом» Анастасия Лысакова.

Сегодня учителя могут получить путёвку в санаторий только через профсоюзные организации и чаще всего с частичной оплатой — от 30 до 70%. Для педагогов из регионов с невысокими зарплатами это остаётся почти недоступной привилегией.

Октябрьская ломка: Life.ru узнал, почему школьники начинают прогуливать именно во второй месяц осени
Октябрьская ломка: Life.ru узнал, почему школьники начинают прогуливать именно во второй месяц осени

В организации предлагают включить инициативу в нацпроект «Образование» и закрепить её законодательно. В числе ожидаемых результатов авторы называют снижение текучести кадров в школах, рост престижа профессии учителя и дополнительную поддержку санаторно-курортной отрасли.

«Учитель тоже человек, и он имеет право на полноценное восстановление», — резюмируют инициаторы проекта.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar