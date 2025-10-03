Когда учитель вправе не отвечать в мессенджере: памятка и шаблон сообщения от эксперта по этикету

Границы личного и рабочего часто стираются, а особенно эта тенденция касается учителей. Многие педагоги готовы быть на связи с детьми и родителями круглосуточно. Однако есть ли время, когда учитель вправе не отвечать в мессенджере? Об этом Life.ru рассказала эксперт по этикету Надежда Коломацкая.

Коломацкая напоминает родителям, что для педагогов тоже важен баланс между работой и личным временем. Обычно учитель озвучивает на собрании своё рабочее время — в этот промежуток он готов отвечать на сообщения и принимать звонки.

«Вы можете написать учителю в любой момент, однако имейте в виду, что он может не ответить сразу или вовсе не ответить вне рабочего времени. Важно уважать его личное время и границы. Учитель вправе не отвечать на сообщения в мессенджерах после завершения рабочего дня, то есть, условно, после 19 часов и до 8 утра следующего дня», — говорит эксперт.

Сам педагог может сделать исключение для срочных вопросов, требующих немедленного решения. Однако в других случаях необходимо поддержание границ рабочего времени, так как это помогает сохранять продуктивность, охраняет личное пространство и повышает эффективность коммуникации учителя и родителей.

Учителю можно заранее подготовить шаблон автосообщения, которое будет отправляться, если кто-либо из родителей напишет ему в нерабочее время. Оно должно быть простым, лаконичным, вежливым и понятным. Например:

«Уважаемые родители, добрый день! Буду рада ответить на ваши вопросы в своё рабочее время с… до… Благодарю за понимание!»