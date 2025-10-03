Когда учитель вправе не отвечать в мессенджере: памятка и шаблон сообщения от эксперта по этикету
Эксперт по этикету Коломацкая: Учитель не обязан отвечать в нерабочее время
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Границы личного и рабочего часто стираются, а особенно эта тенденция касается учителей. Многие педагоги готовы быть на связи с детьми и родителями круглосуточно. Однако есть ли время, когда учитель вправе не отвечать в мессенджере? Об этом Life.ru рассказала эксперт по этикету Надежда Коломацкая.
Коломацкая напоминает родителям, что для педагогов тоже важен баланс между работой и личным временем. Обычно учитель озвучивает на собрании своё рабочее время — в этот промежуток он готов отвечать на сообщения и принимать звонки.
«Вы можете написать учителю в любой момент, однако имейте в виду, что он может не ответить сразу или вовсе не ответить вне рабочего времени. Важно уважать его личное время и границы. Учитель вправе не отвечать на сообщения в мессенджерах после завершения рабочего дня, то есть, условно, после 19 часов и до 8 утра следующего дня», — говорит эксперт.
Сам педагог может сделать исключение для срочных вопросов, требующих немедленного решения. Однако в других случаях необходимо поддержание границ рабочего времени, так как это помогает сохранять продуктивность, охраняет личное пространство и повышает эффективность коммуникации учителя и родителей.
Учителю можно заранее подготовить шаблон автосообщения, которое будет отправляться, если кто-либо из родителей напишет ему в нерабочее время. Оно должно быть простым, лаконичным, вежливым и понятным. Например:
«Уважаемые родители, добрый день! Буду рада ответить на ваши вопросы в своё рабочее время с… до… Благодарю за понимание!»
День учителя ежегодно отмечается в России 5 октября, и в 2025 году эта дата выпадает на воскресенье. В этот профессиональный праздник принято благодарить педагогов за их труд — обычно учителей поздравляют тёплыми словами, открытками, цветами и памятными подарками. Что подарить учителю, чтобы презент выразил уважение к наставнику, при этом не поставил его в неловкое положение? Читайте в подборке Life.ru.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.