Бородин ко Дню учителя предложил создать в России Маршрут благодарности

Ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил необычную инициативу. Он обратился к депутатам Госдумы с идеей создать всероссийскую программу «Маршрут благодарности», которая позволит педагогам получать скидки в музеях, театрах, кино, кафе и магазинах.

«В преддверии общенационального праздника – Дня учителя, хотим предложить вам рассмотреть инициативу – «Маршрут благодарности», который может стать реальным шагом в укреплении престижа профессии учителя, и направленную на практическое укрепление социального статуса педагога в России. Мы предлагаем создать и законодательно оформить всероссийскую программу «Маршрут благодарности», – подчеркнул Бородин в обращении, которое есть в распоряжении Life.ru.

Виталий Бородин. Фото © Предоставлено Life.ru

По словам главы ФПБК, суть проекта заключается в предоставлении учителям специальных условий при предъявлении удостоверения педагога или социальной карты. Он отметил, что программа имеет и социальное, и культурное значение: это не только финансовая поддержка для педагогов, но и способ повысить престиж профессии, улучшить эмоциональное состояние и мотивировать учителей.

«Учителя зачастую вынуждены приобретать методические материалы и книги за свой счёт. Возможность получить скидку стала бы реальным финансовым подспорьем. Проект «Маршрут благодарности» – это акт общественной признательности, который повысит мотивацию и эмоциональный фон педагогов. Кроме того, предоставление скидок в музеи и театры будет мотивировать педагогов к расширению кругозора, что напрямую скажется и на качестве образовательного процесса», – пояснил инициатор.

Бородин предложил запустить пилотный проект в нескольких регионах, а затем масштабировать его на всю страну. В планах – создание единого информационного портала и мобильного приложения с интерактивной картой всех участников программы.

