Российским звёздам хотят запретить афишировать подробности личной жизни до брака
Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим
В России предложили запретить публичным лицам афишировать свои отношения до официальной регистрации брака. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью «Абзацу». Поводом стало недавнее заявление Аллы Пугачёвой о фиктивном браке с Филиппом Киркоровым.
«Многие артисты пропагандируют непонятные ценности. Допустим, Киркоров. Он неженатый человек. Берём [Николая] Баскова – такая же ситуация. У них какие-то непонятные ценности и образ жизни. Спустя годы Пугачёва говорит о том, что у неё с Киркоровым был фиктивный брак. Это вообще что такое?», — заявил Бородин.
Он считает, что стране нужны положительные примеры, и предлагает брать их не с Запада, а с российских регионов с традиционными ценностями, таких как Ингушетия.
Напомним, в одном из последних интервью Пугачёва призналась, что три её брака, включая союз с Киркоровым, были заключены ради помощи друзьям, а не по любви. По её словам, такие браки не являются настоящими. В Русской православной церкви подчеркнули, что принятие решения об обряде венчания с Киркоровым, мотивированное желанием помочь товарищу, — это личная ответственность Пугачёвой.