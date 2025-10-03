Октябрьская ломка: Life.ru узнал, почему школьники начинают прогуливать именно во второй месяц осени

Усталость, тревожность и даже разочарование в школьной жизни – именно с этим сталкиваются многие школьники в октябре. Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала Life.ru, почему на шестой-восьмой неделе учебного года дети начинают чаще прогуливать и теряют интерес к занятиям.

«И психологи, и педагоги действительно отмечают, что есть некая октябрьская ломка у школьников, они начинают прогуливать и не хотят учиться. В России и Европе исследования по школьной адаптации показывают, что пик эмоционального напряжения у детей и подростков приходится на шестую-восьмую неделю учебного года, как раз на октябрь. И этому есть свои причины», – подчеркнула Дугенцова.

Специалист объяснила, что первый фактор – это истощение ресурсов после старта. В сентябре дети идут в школу с энтузиазмом, но уже через месяц-полтора силы заканчиваются, появляется тревожность и даже разочарование. Особенно это заметно у младших школьников.

«И вот тот самый неокрепший организм перестраивается после каникул, и за счёт этого снижается мотивация, появляется желание отдохнуть, и из-за этого появляются прогулы. Кстати, тут немаловажный момент, что погода-то неплохая, и поэтому почему бы и не прогулять, и лишний раз не погулять, не вспомнить то самое состояние, когда ты летом совершенно спокойно гулял сколько хочешь», – пояснила эксперт.

Дугенцова добавила, что влияют и другие факторы: учебная нагрузка, сезонное снижение серотонина и витамина D, а также социальная адаптация, когда в октябре окончательно формируются подростковые группы и обостряются конфликты. Всё это в совокупности подталкивает детей к прогулам.