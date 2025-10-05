Российский лидер Владимир Путин обратился к школьным учителям и педагогам вузов и колледжей, поздравив их с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Видео © kremlin.ru

«Дорогие друзья, искренне рад поздравить с Днём учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаёте свои силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее», — произнёс Путин.

Президент РФ отметил, что российские педагоги прилагают все возможные усилия, чтобы ученики получили необходимые знания и ценностную опору, которая поможет им уверенно чувствовать себя во взрослой жизни и достигать успехов, определяющих не только их собственную судьбу, но и судьбу всей России.

Путин обратил внимание, что работа учителей и преподавателей заслуженно пользуется уважением в обществе. Эти профессии, по его словам, как никакие другие требуют терпения мудрости, душевной щедрости и умения рассмотреть в каждом ученике его таланты.

Российский лидер добавил, что День учителя вызывает особые тёплые чувства у множества граждан России, поскольку этот праздник значим не только для школьников и студентов, но и для членов их семей и других взрослых людей, которые даже спустя годы с благодарностью вспоминают своих учителей.

«У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлечённых своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены. Ещё раз хочу поздравить вас с Днём учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам достижений, которыми мы все будем гордиться» — заключил президент России.

Ранее Владимир Путин заявил, что Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне была достигнута во многом благодаря школе и педагогам. По его словам, именно отечественные педагоги во все исторические эпохи вели Россию вперёд и служили нравственным маяком для молодых поколений. Президент отметил вклад учителей в воспитание будущих победителей и подчеркнул, что педагоги продолжают великие традиции отечественной педагогики, укрепляя уникальность, суверенитет и позиции РФ.