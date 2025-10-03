Путин рассказал, как школа формировала победу в Великой Отечественной войне

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута во многом благодаря школе и педагогам. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он обратился с этим посланием на торжественной церемонии вручения государственных наград учителям в новом концертном центре «Сириус».

Владимир Путин осмотрел новый современный концертный центр «Сириус». Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы с вами хорошо знаем ещё о временах Великой Отечественной войны, противник наш тогда тоже об этом вспоминал с сожалением и говорил о том, что победа была добыта нашими учителями, но можно сказать, ещё и духовным воспитанием наших духовных наставников. Но в школе ковалась победа. Именно педагоги, искренне преданные своему делу, своему народу, своей стране во все исторические эпохи вели Россию вперёд. Служили нравственным маяком для целых поколений», — сказал он.

Президент отметил вклад учителей в воспитание будущих победителей и подчеркнул, что педагоги продолжают великие традиции отечественной педагогики, укрепляя уникальность, суверенитет и позиции России. Путин также осмотрел новый комплекс «Сириус», в котором реализован акустический проект известного японского инженера Ясухисо Тойота. Комплекс включает Главный зал на 1200 мест, Камерный зал на 500 мест, три репетиционных помещения и большой вестибюль, который будет использоваться как музейно-выставочное пространство.

Ранее Путин также встретился с архитектором Андреем Литвиновым, который занимался проектированием концертного центра «Сириус». Литвинов рассказал главе государства о концепции здания, а видеозапись беседы была опубликована на официальных ресурсах Кремля.