3 октября, 14:05

Путин пообщался с архитектором концертного центра «Сириус»

Путин пообщался с архитектором Литвиновым, создавшим концертный центр Сириус

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин пообщался с архитектором Андреем Литвиновым, который проектировал концертный центр «Сириус». Он рассказал российскому лидеру о концепции здания, видеороликом беседы поделилась пресс-служба Кремля.

Архитектор рассказывает о концепции концертного центра «Сириус». Видео © Telegram /Кремль. Новости

«В многоуровневом здании она (музыка) играет важную роль», — пояснил архитектор президенту, пока на фоне раздавалась определённая композиция.

Путин наградил учителей бойцов СВО
Напомним, что на базе нового концертного центра «Сириус» прошла церемония награждения. В ходе мероприятия Владимир Путин высоко оценил труд учителей, занимавшихся обучением личного состава, участвующего в СВО. Президент также присвоил ряду деятелей образования и спорта почётные звания. Российский лидер также поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником.

