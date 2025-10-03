Путин пообщался с архитектором концертного центра «Сириус»
Путин пообщался с архитектором Литвиновым, создавшим концертный центр Сириус
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин пообщался с архитектором Андреем Литвиновым, который проектировал концертный центр «Сириус». Он рассказал российскому лидеру о концепции здания, видеороликом беседы поделилась пресс-служба Кремля.
Архитектор рассказывает о концепции концертного центра «Сириус». Видео © Telegram /Кремль. Новости
«В многоуровневом здании она (музыка) играет важную роль», — пояснил архитектор президенту, пока на фоне раздавалась определённая композиция.
Напомним, что на базе нового концертного центра «Сириус» прошла церемония награждения. В ходе мероприятия Владимир Путин высоко оценил труд учителей, занимавшихся обучением личного состава, участвующего в СВО. Президент также присвоил ряду деятелей образования и спорта почётные звания. Российский лидер также поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником.
