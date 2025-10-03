Путин поздравил российских учителей с наступающим профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником. В ходе церемонии в новом концертном зале «Сириус» глава государства отметил огромный вклад преподавателей в развитие страны.

Путин поздравил учителей с наступающим праздником. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Именно педагоги, искренне преданные своему делу, своему народу, своей стране во все исторические эпохи вели Россию вперёд. Служили нравственным маяком для целых поколений, воспитывали достойных учеников, которые одержали судьбоносные ратные победы. Добивались выдающихся результатов в науке, спорте, искусстве», — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что современные учителя продолжают великие традиции отечественной педагогики. Он акцентировал, что их работа укрепляет суверенитет и международные позиции страны в быстро меняющемся мире.

Напомним, что на базе нового концертного центра «Сириус» прошла церемония награждения. В ходе мероприятия Владимир Путин высоко оценил труд учителей, занимавшихся обучением личного состава, участвующего в СВО. Президент также присвоил ряду деятелей образования и спорта почетные звания.