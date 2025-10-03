«Звонок для учителя»: Россияне вспомнили культовые фразы школьных учителей

Имя первого учителя помнят 9 из 10 россиян, а культовую фразу «Звонок для учителя» до сих пор вспоминают 63% опрошенных, выяснили МТС Медиа и Российское общество «Знание». В преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, эксперты провели опрос среди 1600 россиян о школьной жизни, преподавателях и современных методах обучения.

Инфографика опроса о школьных годах. Фото © Предоставлено Life.ru

По мнению респондентов, современным учителям работать сложнее, чем советским: 73% отметили недисциплинированность учеников и психологическую нагрузку. При этом лишь 7% родителей готовы доверить обучение ребенка нейросети — большинство считают, что учитель незаменим для воспитания, мотивации и живого общения.

Среди школьных предметов наибольшую пользу взрослые отмечают в русском языке (67%) и математике (60%), а химия (21%) и физика (12%), напротив, попали в антирейтинг. При этом большинство россиян (61%) поддерживают введение «двоек» за поведение, особенно мужчины.

Опрос также выявил, что многие россияне до сих пор помнят крылатые фразы своих учителей. Самыми узнаваемыми оказались: «Звонок для учителя» (63%), «А голову ты дома не забыл?» (40%), «Лес рук» (47%), «Выйди и зайди как следует» (26%), «Я сейчас рассажу эту сладкую парочку» (25%) и «Пока что ставлю двойку карандашом» (29%).

Ранее с наступающим профессиональным праздником педагогов поздравил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, именно учителя являются нравственным маяком для целых поколений и проводниками подрастающих поколений на пути к большим победам.