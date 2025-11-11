Миронов выступил за ежеквартальную индексацию пенсий

Председатель партии «Справедливая Россия», глава думской фракции СР Сергей Миронов заявил, что новые данные Соцфонда говорят об обострении проблемы «отстающей индексации», когда номинальный рост пенсий всё больше отстаёт от инфляции, обрекая пожилых россиян на обнищание. Об этом депутат рассказал Life.ru.

По последним данным Социального фонда РФ на 1 октября, средний размер социальной пенсии в стране составил 15 514 рубля в месяц, увеличившись на 14,8%. В целом средняя месячная пенсия в России составила 23 529 рублей в месяц.

«Из этих рапортов очевидно, что социальная пенсия чуть превысила прожиточный минимум пенсионера, установленный правительством ещё в июне прошлого года на основе несбывшихся прогнозов. Между тем, социальная пенсия — это выплата тем, кто не отвечает ужесточающимся требованиям к получению страховой пенсии. Таких уже почти четыре миллиона, и их число растёт. Размер страховой пенсии, конечно, больше, но она за год поднялась всего на 1,5%, а зарплаты росли в 10 раз быстрее», — подчеркнул парламентарий.

Чиновник напомнил, что, когда затевалась пенсионная реформа, её инициаторы уверяли, что в ином случае пенсия упадёт до 25–30% от зарплаты.

Сегодня она упала даже ниже, и дореформенный показатель 34% уже кажется нереальным достижением. Враньем оказались сказки реформаторов про бездефицитность пенсионного бюджета: мол, начнём платить позднее, зато точно всем хватит. И вот мы видим, что дефицит Соцфонда вырос почти вдвое до 780 миллиардов рублей. Нашу позицию я недавно изложил президенту страны. Это ежеквартальная индексация по текущему росту цен, чтобы подорожание не успевало съедать прибавку, а размер пенсий не отставал как от инфляции, так и от зарплат. Кроме того, надо отменить издевательскую балльную систему, которая обрекает людей на жалкие подачки. Сергей Миронов Председатель партии «Справедливая Россия», глава думской фракции СР

Российские пенсионеры получат выплаты за январь 2025 года досрочно, в конце декабря. Это связано с переходом пенсионной системы на особый график выплат в связи с новогодними праздниками. Life.ru разъяснил, какие изменения коснутся граждан и когда ожидать индексацию.