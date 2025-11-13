Россиянам рассказали, как изменится размер пособий и пенсий в 2026 году

В 2026 году в России будет проведена плановая индексация социальных выплат, включая пенсии и материнский капитал. О предстоящем повышении в беседе с RT рассказал доктор юридических наук Вадим Виноградов.

По плану кабмина, индексация будет соответствовать уровню инфляции за 2025 год, который ожидается на отметке 6,8%. Страховые пенсии вырастут на 7,6% с января, достигнув в среднем 27,1 тысячи рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% с апреля, их средний размер составит 16 590 рублей.

Размер материнского капитала также увеличится: на первого ребёнка — до 737 200 рублей, на второго — до 974 100 рублей. Юрист рекомендовал гражданам заранее уточнять информацию о выплатах на портале «Госуслуги» или в отделениях Социального фонда России.

Ранее экономист заявил, что в 2026 году объём минимальной страховой пенсии по старости возрастёт до 14,2 тысячи рублей. По его прогнозу рост составит 7,6%. При этом неработающим пенсионерам государство доплатит до прожиточного минимума, если их общий доход меньше установленной региональной величины.