Экономист назвал Life.ru топ-6 профессий, гарантирующих высокую пенсию

В России установлен лимит на количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые можно набрать за год, что напрямую влияет на размер будущей пенсии. Для получения максимальных 10 ИПК необходимо иметь доход свыше 2,76 млн рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Даже при доходе, превышающем эту сумму, объём отчислений в Социальный фонд не увеличится, однако у граждан сохраняется возможность самостоятельно формировать пенсионные накопления. Как рассказал Life.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, ряд востребованных профессий в стране позволяет не только достичь необходимого уровня дохода, но и значительно его превзойти.

По данным аналитиков, к числу самых высокооплачиваемых профессий в России относятся:

• ИТ-специалисты со средней зарплатой в 182 тысячи рублей. В этой сфере зарплаты могут быть ещё выше: разработчики мобильных приложений в среднем зарабатывают около 260 тыс. рублей, архитекторы программного обеспечения — от 380 тыс. рублей. Менеджеры по кибербезопасности имеют начальную зарплату около 100 тыс. рублей в месяц, а опытные эксперты могут получать от 250 тыс. рублей.

• Инженеры в нефтегазовой отрасли, чьи доходы варьируются от 170 тыс. до 300 тыс. рублей в зависимости от региона.

• Пилоты, в среднем получающие от 280 тыс. рублей.

• Врачи узкой специализации, включая стоматологов, с доходом от 170 тыс. рублей.

Высокие зарплаты фиксируются и в рабочих профессиях. Так, средняя месячная заработная плата сварщиков в конце лета составила 228 тыс. рублей.

Среди машинистов наблюдается следующая картина:

• Машинист экскаватора — в среднем 118–142 тыс. рублей • Машинист бульдозера — 163 тыс. рублей • Машинист автогрейдера — 148 тыс. рублей

Заработок опытных машинистов в Москве может доходить до 170 тыс. рублей.

Значительные доходы также отмечаются у токарей и водителей-дальнобойщиков, средняя зарплата которых составляет 180 497 и 190 785 рублей соответственно.

Ранее в Госдуме высказались за введение ежеквартальной индексации пенсий. Актуальные данные Социального фонда свидетельствуют об усугублении проблемы «отстающей индексации», когда номинальный рост пенсионных выплат значительно уступает инфляции, что ведёт к обеднению пожилых россиян. По состоянию на 1 октября средний размер социальной пенсии в стране достиг 15 514 рублей в месяц, показав рост на 14,8%.