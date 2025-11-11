Экономист раскрыл минимальный размер пенсии в 2026 году

Минимальная страховая пенсия по старости вырастет до 14,2 тысячи рублей в 2026 году. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его расчётам, в следующем году показатель составит примерно 14 287 рублей против 13 278 рублей в 2025‑м, то есть рост ожидается на 7,6%.

Экономист в беседе с «Газетой.ru» пояснил, что неработающим пенсионерам доплачивают до прожиточного минимума, если их общий доход меньше установленной региональной величины. Например, в 2025 году прожиточный минимум пенсионера в Республике Алтай — 14 488 рублей, в Кабардино-Балкарии — 16 318, в Брянской области — 14 030, во Владимирской — 14 793 рублей.

При подсчёте общей суммы материального обеспечения учитываются пенсии, срочные выплаты, соцпомощь, ежемесячные компенсации и иные меры поддержки. Если, например, доход пенсионера составляет 15 тысяч рублей, а прожиточный минимум в регионе — 18 тысяч, ему положена доплата в 3 тысячи рублей.