WP слила мирный план по Украине с правками ЕС

Европейский союз разработал альтернативный вариант плана по урегулированию конфликта на Украине, в котором отсутствует предложение об ограничении численности Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию документа, подготовленного лидерами ЕС.

Согласно публикации, европейский план был создан на основе американской инициативы из 28 пунктов и содержит ряд существенных изменений. В отличие от предложения США, где предусматривалось сокращение ВСУ до 600 тысяч человек, в европейской версии документа не устанавливается каких-либо ограничений по численности украинской армии.

Важным положением европейского плана является предложение политиков ЕС отложить решение всех территориальных вопросов на тот период, когда стороны смогут установить режим прекращения огня.