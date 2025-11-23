Рубио высоко оценил переговоры с Украиной в Женеве

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проходящие в Женеве, стали самыми продуктивными за всё время. Об этом он сообщил в ходе брифинга для прессы.

«Делегации США и Украины в настоящее время прорабатывают поступившие предложения по мирному плану Дональда Трампа», — заявил Рубио.

Он добавил, что переговоры продолжаются, и пообещал по их завершении выступить с подробным заявлением для журналистов.

Первая сессия переговоров украинской делегации с американскими представителями в Женеве уже завершилась и была оценена главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком той же формулировкой: как «очень продуктивная». По его словам, диалог с американскими и европейскими коллегами сосредоточен на вопросах стратегического значения для Киева, а в ближайшее время стороны планируют обсудить детали дальнейшего взаимодействия.